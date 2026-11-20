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जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल रोहित भटारा ने पिछली बैठक में प्राप्त शिकायतों और उनके निस्तारण की प्रगति से अपर जिलाधिकारी को अवगत कराया। इसके बाद वर्तमान बैठक में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस बार राजस्व विभाग से संबंधित आठ, पुलिस विभाग से चार और शस्त्र संबंधी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। एडीएम ने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित मामलों की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान और उनकी समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। संबंधित विभाग शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करें और निर्धारित समयसीमा में उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। विभाग आपसी समन्वय बनाकर लंबित प्रकरणों का भी समाधान कराएं। बैठक में सीओ लाइन कुलवीर सिंह, क्लर्क शिवम राजपूत, जिला सूचना अधिकारी आलोक यादव, सूबेदार मेजर शंकर सिंह, सूबेदार प्रमोद सिंह, हवलदार मानसिंह, हवलदार अनंतराम आदि मौजूद रहे।