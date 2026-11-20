Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:16 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:16 AM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 27.00
न्यूनतम : 13.00
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सूर्योदय : 06:33
सूर्यास्त : 05:18
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आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
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वॉलीबॉल टूर्नामेंट
छिबरामऊ : ग्राम सलेमपुर स्थित आशा पब्लिक स्कूल में अंतर विद्यालय वॉलीबॉल टूर्नामेंट सुबह 09 बजे से।
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निशान यात्रा
छिबरामऊ : सिकंदरपुर में खाटू श्याम की निशान यात्रा सुबह 11 बजे से।
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ग्राम चौपाल
तालग्राम : अतरौली और मुसाफिरपुर पंचायत में ग्राम चौपाल दोपहर 11 बजे से।
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श्रीमद् भागवत कथा
मानीमऊ : श्री आनंदेश्वर धाम आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
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निशान यात्रा
तालग्राम : मोहल्ला पडंन टोला ठाकुरद्वारा से खाटू श्याम की निशान यात्रा दोपहर 01 बजे से।
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रामलीला
तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम 06 बजे से।
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तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
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जलालाबाद : कस्बा के मोहल्ला अखिल नगर में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 27.00
न्यूनतम : 13.00
सूर्योदय : 06:33
सूर्यास्त : 05:18
आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
वॉलीबॉल टूर्नामेंट
छिबरामऊ : ग्राम सलेमपुर स्थित आशा पब्लिक स्कूल में अंतर विद्यालय वॉलीबॉल टूर्नामेंट सुबह 09 बजे से।
निशान यात्रा
छिबरामऊ : सिकंदरपुर में खाटू श्याम की निशान यात्रा सुबह 11 बजे से।
ग्राम चौपाल
तालग्राम : अतरौली और मुसाफिरपुर पंचायत में ग्राम चौपाल दोपहर 11 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
मानीमऊ : श्री आनंदेश्वर धाम आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
निशान यात्रा
तालग्राम : मोहल्ला पडंन टोला ठाकुरद्वारा से खाटू श्याम की निशान यात्रा दोपहर 01 बजे से।
रामलीला
तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम 06 बजे से।
तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
विज्ञापन
जलालाबाद : कस्बा के मोहल्ला अखिल नगर में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713