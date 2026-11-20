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थाना इंदरगढ़ के कचाटीपुर निवासी राम मनोहर ने बताया कि ब्लॉक उमर्दा के बलनपुर गांव में शौचालय निर्माण की सामग्री विशुनापुर निवासी श्यामसुंदर राजपूत से खरीदता था। दुकानदार के खाते में ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा 1,64,388 रुपये दो बार में भेजे गए, जिसमें 94,338 रुपये सामग्री व 70 हजार रुपये मानदेय के थे। आरोप था कि दुकानदार ने मानदेय की रकम वापस नहीं की। जब पीड़ित ने बार-बार मांग की तो दुकानदार ने 15 फरवरी 2023 को 30 हजार व 40 हजार की अलग-अलग चेक दीं, जिनका भुगतान खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण नहीं हो सका।चेक बाउंस होने पर पीड़ित को काफी परेशानी उठानी पड़ी। उसने कई बार दुकानदार से संपर्क किया पर टालमटोल किया गया। आखिरकार पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में दोनों पक्षों ने अपने-अपने साक्ष्य व गवाह पेश किए। कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दुकानदार को दोषी पाया।