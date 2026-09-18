Kannauj News: रिश्तेदारों की मौजूदगी में निपटाएं पारिवारिक विवाद
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:38 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:38 PM IST
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छिबरामऊ। एसपी विनोद कुमार ने शुक्रवार को कोतवाली का औचक निरीक्षण कर अपराध नियंत्रण के लिए मातहतों के साथ बैठक कर विस्तार से चर्चा की। दिन पर दिन बढ़ रहे पारिवारिक विवादों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने हेल्प डेस्क प्रभारियों को निर्देश दिए कि रिश्तेदारों की मौजूदगी में विवादों का निपटारा कराएं।
उन्होंने थाने के परिसर समेत मैस, मालखाना, सीसीटीएनएस, बैरक आदि का निरीक्षण किया। बाद में थानाध्यक्षों व चौकी इंचार्जों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण पर चर्चा की। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक गांव के दस संभ्रांत व्यक्तियों को सी-एप से जोड़ें, ताकि आपात स्थिति में इनकी मदद ली जा सके। मालखाना रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी दरोगा को लंबित विवेचनाएं 90 दिनों में पूरा करने को कहा। उन्होंने कोतवाल को राजस्व टीम के साथ सामंजस्य बिठाकर कोतवाली के लिए शहर से बाहर जमीन तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान सीओ सुरेश मलिक, कोतवाल कपिल दुबे, विशुनगढ़ थानाध्यक्ष शशिकांत कनौजिया, दीपांजलि वर्मा सहित सभी थानाध्यक्ष व चौकी इंचार्ज मौजूद रहे।
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उन्होंने थाने के परिसर समेत मैस, मालखाना, सीसीटीएनएस, बैरक आदि का निरीक्षण किया। बाद में थानाध्यक्षों व चौकी इंचार्जों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण पर चर्चा की। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक गांव के दस संभ्रांत व्यक्तियों को सी-एप से जोड़ें, ताकि आपात स्थिति में इनकी मदद ली जा सके। मालखाना रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने सभी दरोगा को लंबित विवेचनाएं 90 दिनों में पूरा करने को कहा। उन्होंने कोतवाल को राजस्व टीम के साथ सामंजस्य बिठाकर कोतवाली के लिए शहर से बाहर जमीन तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान सीओ सुरेश मलिक, कोतवाल कपिल दुबे, विशुनगढ़ थानाध्यक्ष शशिकांत कनौजिया, दीपांजलि वर्मा सहित सभी थानाध्यक्ष व चौकी इंचार्ज मौजूद रहे।
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