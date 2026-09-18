Kannauj News: रिश्तेदारों की मौजूदगी में निपटाएं पारिवारिक विवाद

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उन्होंने थाने के परिसर समेत मैस, मालखाना, सीसीटीएनएस, बैरक आदि का निरीक्षण किया। बाद में थानाध्यक्षों व चौकी इंचार्जों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण पर चर्चा की। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक गांव के दस संभ्रांत व्यक्तियों को सी-एप से जोड़ें, ताकि आपात स्थिति में इनकी मदद ली जा सके। मालखाना रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए।उन्होंने सभी दरोगा को लंबित विवेचनाएं 90 दिनों में पूरा करने को कहा। उन्होंने कोतवाल को राजस्व टीम के साथ सामंजस्य बिठाकर कोतवाली के लिए शहर से बाहर जमीन तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान सीओ सुरेश मलिक, कोतवाल कपिल दुबे, विशुनगढ़ थानाध्यक्ष शशिकांत कनौजिया, दीपांजलि वर्मा सहित सभी थानाध्यक्ष व चौकी इंचार्ज मौजूद रहे।