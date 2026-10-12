Kannauj News: बारिश ने 76 परिवारों का छीना आशियाना

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दृश्य एक:फोटो :30: खुले आसमान के नीचे रह रहा परिवार। संवादआवास तो दूर नहीं मिली आर्थिक सहायताठठिया। ककरघटा गांव निवासी बृजेश कुमार की पत्नी गुड्डी देवी ने बताया कि बारिश के दौरान कच्ची कोठरी अचानक भरभराकर गिर गई थी। परिवार पड़ोसी के घर में रहने को मजबूर है। लंबे समय से परिवार आवास योजना और आर्थिक सहायता की उम्मीद लगाए है। अब तक उसे कोई मदद नहीं मिल सकी है।दृश्य दो:फोटो :31: बरसात में गिरा मकान। संवादगांव के बाहर आबादी में रहने को मजबूरगुरसहायगंज। ग्राम तेराजाकेट निवासी सुशील कठेरिया ने बताया कि बरसात में मकान गिरने के बाद रहने की समस्या खड़ी हो गई है। गांव के बाहर आबादी में रह रहे भाई बलवीर के पास गुजर कर रहे हैं। गांव के राम नारायन कठेरिया भी गांव के बाहर आबादी में रहने वाले बेटे के पास रहने चले गए। वहीं, राजेश कठेरिया का कमरा गिरने के बाद दरवाजे के बाहर लेटता है। बरसात होने पर भाई अरविंद के कमरे में लेटने चला जाता है। सामान भी भाई के यहां रख दिया है।दृश्य तीन:फोटो :32: खाली पड़ा बरसात में गिरा मकान। संवादभरण पोषण और सिर छुपाने का संकटमानीमऊ। क्षेत्र के मियांगंज निवासी राकेश राठौर का कच्चा मकान गिर गया। मलबे में गृहस्थी का सामान व अनाज दबकर नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार के सामने भरण पोषण और सिर छुपाने का संकट पैदा हो गया। अभी तक पीड़ित परिवार को सरकारी आर्थिक मदद नहीं मिल सकी।दृश्य चार:फोटो :33: मोहल्ला बजरिया में ढहा पंकज दुबे का कच्चा मकान। संवादअभी तक आवास या मुआवजा नहीं मिलाछिबरामऊ। नगर के मोहल्ला बजरिया निवासी पंकज दुबे का पुश्तैनी कच्चे मकान की छत बारिश में ढह गई। कमरे में रखा गृहस्थी सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया, अभी तक आवास दिलाए जाने या नुकसान के मुआवजे के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया।दृश्य पांच :फोटो :34: भौंराजपुर में ढहे मकान को देखती सरला चतुर्वेदी। संवादकोई सहायता नहीं मिल सकीछिबरामऊ। ग्राम भौंराजपुर में सरला चतुर्वेदी का घर बारिश से ढह गया। परिवार के लोग बाल-बाल बच गए, पीड़ित महिला को आवास व मुआवजे का आश्वासन दिया गया, अभी तक कोई सहायता नहीं मिल सकी।दो साल में गई दो बच्चों की जान, नहीं मिला मुआवजाठठिया क्षेत्र के ग्राम तारापुर में दो सितंबर की दोपहर बारिश के चलते दिलीप कुमार की पक्की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में पड़ोसी सोहल (14) की दबकर मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पिछले साल कच्ची दीवार गिरने से सोहल की बड़ी बहन अलशिफा (15) की मौत हो गई थी। रिपोर्ट भेजे जाने के बावजूद अब तक आर्थिक सहायता नहीं मिली। परिवार ने आर्थिक मदद व आवास की मांग की है।वर्जनतीनों तहसीलों में बारिश से गिरे कच्चे मकानों की जांच कराई जा रही है। डूडा व पीडी डीआरडीए को पात्रों को आवास योजना का लाभ देने के लिए निर्देशित किया गया है।-देवेंद्र सिंह, एडीएम