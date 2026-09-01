Kannauj News: नवजात की मौत पर अमन हॉस्पिटल में छापा

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निरीक्षण के दौरान अस्पताल में ऑपरेशन के तीन और आईपीडी के पांच मरीज भर्ती मिले। टीम ने मौजूद डॉ. केएस पांडेय के बयान दर्ज किए और मरीजों की भर्ती से छुट्टी तक की जानकारी लिखित में ली। ओपीडी, आईपीडी और एनआईसीयू की व्यवस्थाएं देखीं। टीम ने भर्ती मरीजों मरियम और वेदांत से पूछताछ कर उनकी फाइलें चेक कीं। मरीजों से इलाज, डॉक्टर की विजिट और स्टाफ के व्यवहार के बारे में जानकारी ली।मैनेजर जुबैर से स्टाफ ड्यूटी रोस्टर और पिछले पांच दिनों में तैनात डॉक्टरों-कर्मचारियों की सूची समयवार मांगी। सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ न करने और फुटेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जांच टीम ने नवजात बच्ची को जीवित डिस्चार्ज करने के प्रमाण भी मांगे। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया था। डिप्टी सीएमओ ने बताया कि निरीक्षण में कई खामियां मिली हैं। अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। अस्पताल को नोटिस दिया जाएगा और जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।