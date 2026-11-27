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ककरघटा ग्राम पंचायत के सिमुआपुर गांव में निवासी सोबरन लाल ने अपने घर से करीब 15 मीटर दूर खेत में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराई थी। प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल 2026 को राज्यमंत्री असीम अरुण ने किया था। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार रात अराजक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। प्रतिमा का चश्मा तोड़ दिया। इसके बाद अराजक तत्वों ने प्रेम प्रकाश की किराना दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकान का सामान जलकर राख हो गया।वहीं गांव में खड़ी एक स्कूल की बस की बैटरी भी चोरी हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी तिर्वा कुलवीर सिंह और ठठिया थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने प्रतिमा के टूटे चश्मे को एमसील लगाकर ठीक कराया। घटना को लेकर जिला पंचायत सदस्य लाल सिंह दोहरे, गौरी शंकर, नवीब कटियार, उपासना, शंभू शरण, राजवती, प्रेमवती, सुंदरी, महिला गौतम, पातीराम, लालू कटियार, रामजीत, रौनक कश्यप और विजय समेत अन्य ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।सूचना पर भीम आर्मी के पदाधिकारी अजीत सिंह भी संगठन सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रतिमा की सुरक्षा के लिए उसके पास सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की है। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि आरोपी की तलाश कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।