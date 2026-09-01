Kannauj News: सिटी में आज

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तापमान

अधिकतम : 29.00







न्यूनतम : 26.00







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सूर्योदय: 05:49







सूर्यास्त: 06:29







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आज का पूर्वानुमान







आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।







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टीकाकरण



कन्नौज: जिले के सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10:00 बजे से।



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प्रशिक्षण

गुरसहायगंज: ग्राम तेरारब्बू में मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत प्रशिक्षण सुबह 10:00 बजे से।

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आरती

कन्नौज : सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर में भव्य आरती शाम 7:00 बजे से।

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भागवत कथा



ठठिया : क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।



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हलष्ठी पूजा

कन्नौज : जिले में सभी जगह हलषष्ठी पूजा का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।







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आज का कार्यक्रम