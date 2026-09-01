Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:26 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 29.00
न्यूनतम : 26.00
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सूर्योदय: 05:49
सूर्यास्त: 06:29
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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टीकाकरण
कन्नौज: जिले के सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10:00 बजे से।
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प्रशिक्षण
गुरसहायगंज: ग्राम तेरारब्बू में मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत प्रशिक्षण सुबह 10:00 बजे से।
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आरती
कन्नौज : सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर में भव्य आरती शाम 7:00 बजे से।
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भागवत कथा
ठठिया : क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
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हलष्ठी पूजा
कन्नौज : जिले में सभी जगह हलषष्ठी पूजा का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
टीकाकरण
कन्नौज: जिले के सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10:00 बजे से।
प्रशिक्षण
गुरसहायगंज: ग्राम तेरारब्बू में मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत प्रशिक्षण सुबह 10:00 बजे से।
आरती
कन्नौज : सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर में भव्य आरती शाम 7:00 बजे से।
भागवत कथा
ठठिया : क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
हलष्ठी पूजा
कन्नौज : जिले में सभी जगह हलषष्ठी पूजा का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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