Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:32 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:32 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 33.00
न्यूनतम : 27.00
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सूर्योदय: 05:48
सूर्यास्त: 06:33
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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आरोग्य मेला
जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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सत्संग
छिबरामऊ: पूर्वी बाईपास संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 9:00 बजे से।
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सत्संग
अमोलर: बरियापुरवा एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयायियों का सत्संग सुबह 9:30 बजे से।
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आरती
कन्नौज: मोहल्ला नखासा स्थित सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 7:30 बजे से।
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भागवत कथा
ठठिया : क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
आरोग्य मेला
जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
सत्संग
छिबरामऊ: पूर्वी बाईपास संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 9:00 बजे से।
सत्संग
अमोलर: बरियापुरवा एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयायियों का सत्संग सुबह 9:30 बजे से।
आरती
कन्नौज: मोहल्ला नखासा स्थित सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 7:30 बजे से।
भागवत कथा
ठठिया : क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
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