Kannauj News: सिटी में आज

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तापमान

अधिकतम : 33.00



न्यूनतम : 27.00



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सूर्योदय: 05:48



सूर्यास्त: 06:33



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आज का पूर्वानुमान



आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।



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आरोग्य मेला

जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।

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सत्संग

छिबरामऊ: पूर्वी बाईपास संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 9:00 बजे से।



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सत्संग

अमोलर: बरियापुरवा एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयायियों का सत्संग सुबह 9:30 बजे से।

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आरती

कन्नौज: मोहल्ला नखासा स्थित सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 7:30 बजे से।

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भागवत कथा

ठठिया : क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।





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आज का कार्यक्रम