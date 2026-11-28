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कन्नौज : जिले के सभी पुलिस थानों में थाना समाधान दिवस सुबह 10 बजे से।सुंदरकांड पाठछिबरामऊ : बाबा की बगिया स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड सुबह 11 बजे से।धर्म-कर्मछिबरामऊ : ग्राम सुल्तानपुर में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।तालग्राम : अमोलर स्थित श्यामा श्याम मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।कन्नौज : नगर स्थित माता फूलमती देवी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।कन्नौज : नगर स्थित सिंहवाहिनी मंदिर में आरती शाम 07 बजे से।रामलीलाजसोदा : कस्बा में चल रही रामलीला का मंचन रात 08 बजे से।जलसाछिबरामऊ : आवास विकास मैदान में सालाना जलसा शाम 08:30 बजे से।व्हाट्सएप करें9548521713