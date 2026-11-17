Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:14 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:14 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 28.00
न्यूनतम : 12.00
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सूर्योदय : 06:31
सूर्यास्त : 05:18
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आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
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टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर के सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
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शोभायात्रा
तालग्राम : अमोलर माधौनगर में श्री नित्यानंद स्वामी की जयंती पर शोभायात्रा दोपहर 12 बजे से।
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श्रीमद् भागवत कथा
मानीमऊ : श्री आनंदेश्वर धाम आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
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रामलीला
तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम 06 बजे से।
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तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
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कवि सम्मेलन
छिबरामऊ : जगदीश्वर दयाल जनता इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन शाम 05:30 बजे से।
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रामलीला
सिकंदरपुर : कस्बा स्थित रात्रि कालीन रामलीला के उपलक्ष्य पर राम बरात शाम 06 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- ---
व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 28.00
न्यूनतम : 12.00
सूर्योदय : 06:31
सूर्यास्त : 05:18
आज का पूर्वानुमान
तेज धूप के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है।
टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर के सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
शोभायात्रा
तालग्राम : अमोलर माधौनगर में श्री नित्यानंद स्वामी की जयंती पर शोभायात्रा दोपहर 12 बजे से।
श्रीमद् भागवत कथा
मानीमऊ : श्री आनंदेश्वर धाम आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।
रामलीला
तालग्राम : चौबे नगला में रात्रिकालीन रामलीला शाम 06 बजे से।
तालग्राम : बड़ा बाजार में रात्रिकालीन रामलीला शाम 08 बजे से।
कवि सम्मेलन
छिबरामऊ : जगदीश्वर दयाल जनता इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन शाम 05:30 बजे से।
रामलीला
सिकंदरपुर : कस्बा स्थित रात्रि कालीन रामलीला के उपलक्ष्य पर राम बरात शाम 06 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713