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सदर कोतवाली के मंगलवार को दनियापुर पट्टी निवासी अधिवक्ता संदीप (22) की जहर खाने से हालत बिगड़ गई। परिजन दोपहर 12:30 बजे उसे लेकर संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचे। उनका आरोप था कि 20 मिनट तक कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं आया। तब तक कुछ अधिवक्ता जिला अस्पताल पहुंच गए थे। अधिवक्ताओं ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। कहासुनी बढ़ने से मौके पर भीड़ जुट गई। चिकित्सकों का कहना था कि मरीज के आते ही इलाज शुरू कर दिया गया था।एक चिकित्सक द्वारा हंगामे का वीडियो बनाने पर उसका मोबाइल छीनकर फेंक दिया गया। इससे नाराज होकर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने काम बंद कर दिया और विरोध जताया। काम बंद होने से इमरजेंसी में भर्ती अन्य गंभीर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब दो घंटे तक इमरजेंसी में अफरा-तफरी का माहौल रहा। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने मामला शांत कराया।1.30 घंटे तक इमरजेंसी ठपइमरजेंसी में भर्ती मरीज तेरामल्लू के हरिओम, बलारपुर के रोहित, इनायतपुर की कामिनी, कछपुर्वा की सावित्री के परिजन ने हंगामे के चलते इलाज प्रभावित होने की बात कही है। कहा कि सुबह से आए हैं, हंगामा होने से पहले डॉक्टर आए थे, डेढ़ घंटे से कोई देखने नहीं आया।एक बजे से 2.30 बजे तक होता रहा हंगामाहंगामा दोपहर एक से ढाई बजे तक चलता रहा। संदीप के परिजन का कहना था कि इमरजेंसी में पहुंचने के बाद भी काफी देर तक किसी डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। मरीज तड़पता रहा। इसी बीच सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे अधिवक्ताओं ने जब स्टाफ से पूछताछ की तो कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान दोनों पक्षों में नोकझोंक बढ़ गई और मामला हंगामे में बदल गया।नजर नहीं आई पुलिस, सीटी बजाते रहे सुरक्षाकर्मीजिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस चौकी बनाई गई है, लेकिन हंगामे के वक्त मौके पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। इससे विवाद बढ़ता गया और दो घंटे तक हंगामा होता रहा। वहीं अस्पताल में तैनात संविदा सुरक्षाकर्मी सीटी बजाकर खानापूरी करते नजर आए।मरीज को जबरन रोकने का आरोपमरीज संदीप के चाचा अरुण कुमार ने बताया कि हंगामा होने पर स्वास्थ्यकर्मियों ने संदीप का इलाज करने व रेफर करने से मना कर दिया। उसे जब अस्पताल से लेकर जाने लगे तो चिकित्सकों व अस्पताल के स्टाफ ने अभद्रता, खीचातानी की। बाइक की चाबी निकाल ली, हाथापाई का प्रयास किया।चिकित्सक बोले...इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. सावेद ने कहा कि अधिवक्ता आते ही अभद्रता व गालीगलौज करने लगे। कहा कि एक डॉक्टर यहां से हटना नहीं चाहिए, यहां खड़े होकर इलाज करो, इसी बात पर बहस हो गई तो अधिवक्ता आपे से बाहर हो गए और हंगामा करने लगे।वर्जनमरीज के आते ही इलाज शुरू कर दिया गया था, इलाज में लापरवाही का आरोप निराधार है। स्वास्थ्यकर्मियों से अभद्रता की शिकायत सीएमओ, जिलाधिकारी, जनपद न्यायाधीश से की जाएगी। इमरजेंसी के चिकित्सक द्वारा पुलिस को तहरीर दी जा रही है। भय के माहौल में स्वास्थ्यकर्मियों ने काम बंद कर दिया था, उन्हें समझा दिया गया है। इमरजेंसी में सेवाएं कुछ देर के लिए प्रभावित हुई थीं, अब स्थिति सामान्य है।-गोपाल नारायन द्विवेदी, सीएमएस