Kannauj News: सिटी में आज

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तापमानअधिकतम : 32.00न्यूनतम : 19.00सूर्योदय: 06:14सूर्यास्त: 05:34आज का पूर्वानुमानआसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।संगीतमय सुंदरकांड पाठछिबरामऊ : बाबा की बगिया प्राचीन हनुमान मंदिर संगीतमय सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।टीकाकरणछिबरामऊ : नगर के सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10 बजे से।तालग्राम : एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।मेघनाद वध लीला मंचनतालग्राम : रामलीला में कुंभकर्ण और मेघनाद वध लीला मंचन शाम 04 बजे से।शनि चालीसा पाठतालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।लक्ष्मण शक्ति, कुंभकरण मेघनाद वधकन्नौज : श्री पंचमुखी आदर्श रामलीला में लक्ष्मण शक्ति, कुंभकरण मेघनाद वध लीला का मंचन रात 08 बजे से।व्हाट्सएप करें9548521713