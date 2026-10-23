Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:53 PM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:53 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 19.00
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सूर्योदय: 06:14
सूर्यास्त: 05:34
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
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संगीतमय सुंदरकांड पाठ
छिबरामऊ : बाबा की बगिया प्राचीन हनुमान मंदिर संगीतमय सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।
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टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर के सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
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तालग्राम : एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
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मेघनाद वध लीला मंचन
तालग्राम : रामलीला में कुंभकर्ण और मेघनाद वध लीला मंचन शाम 04 बजे से।
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शनि चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।
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लक्ष्मण शक्ति, कुंभकरण मेघनाद वध
कन्नौज : श्री पंचमुखी आदर्श रामलीला में लक्ष्मण शक्ति, कुंभकरण मेघनाद वध लीला का मंचन रात 08 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
संगीतमय सुंदरकांड पाठ
छिबरामऊ : बाबा की बगिया प्राचीन हनुमान मंदिर संगीतमय सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से।
टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर के सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
तालग्राम : एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
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मेघनाद वध लीला मंचन
तालग्राम : रामलीला में कुंभकर्ण और मेघनाद वध लीला मंचन शाम 04 बजे से।
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शनि चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।
लक्ष्मण शक्ति, कुंभकरण मेघनाद वध
कन्नौज : श्री पंचमुखी आदर्श रामलीला में लक्ष्मण शक्ति, कुंभकरण मेघनाद वध लीला का मंचन रात 08 बजे से।
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