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Kannauj News: सिटी में आज

Wed, 21 Oct 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:35 PM IST
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In the city today
आज का कार्यक्रम
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तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 18.00
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सूर्योदय: 06:13
सूर्यास्त: 05:36
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
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मतदाता पुनरीक्षण
छिबरामऊ : नगर के सभी बूथ पर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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सफाई अभियान
छिबरामऊ : नगर पालिका द्वारा नगर के मुख्य बाजार में विशेष सफाई अभियान दोपहर 02 बजे से।
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श्रीमद् भागवत कथा
उमर्दा : कस्बा में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
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विभीषण शरणागत लीला मंचन
तालग्राम : रामलीला में सीता की खोज, लंका दहन, सेतुबंध, विभीषण शरणागत लीला मंचन शाम 04 बजे से।
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श्रीराम राजतिलक लीला
तालग्राम : सलेमपुर रामलीला में श्रीराम राजतिलक लीला मंचन रात 08 बजे से।
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ताड़का वध लीला
जलालाबाद : कस्बा में श्रीरामलीला महोत्सव समिति पंडाल में ताड़का वध मंचन रात 08 बजे से।
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सीताहरण लीला का मंचन
कन्नौज : श्री पंचमुखी आदर्श रामलीला में सीताहरण लीला का मंचन रात 08 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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