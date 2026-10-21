Kannauj News: सिटी में आज

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तापमानअधिकतम : 31.00न्यूनतम : 18.00सूर्योदय: 06:13सूर्यास्त: 05:36आज का पूर्वानुमानआसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।मतदाता पुनरीक्षणछिबरामऊ : नगर के सभी बूथ पर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।सफाई अभियानछिबरामऊ : नगर पालिका द्वारा नगर के मुख्य बाजार में विशेष सफाई अभियान दोपहर 02 बजे से।श्रीमद् भागवत कथाउमर्दा : कस्बा में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।विभीषण शरणागत लीला मंचनतालग्राम : रामलीला में सीता की खोज, लंका दहन, सेतुबंध, विभीषण शरणागत लीला मंचन शाम 04 बजे से।श्रीराम राजतिलक लीलातालग्राम : सलेमपुर रामलीला में श्रीराम राजतिलक लीला मंचन रात 08 बजे से।ताड़का वध लीलाजलालाबाद : कस्बा में श्रीरामलीला महोत्सव समिति पंडाल में ताड़का वध मंचन रात 08 बजे से।सीताहरण लीला का मंचनकन्नौज : श्री पंचमुखी आदर्श रामलीला में सीताहरण लीला का मंचन रात 08 बजे से।व्हाट्सएप करें9548521713