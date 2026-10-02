Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:36 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:36 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 34.00
न्यूनतम : 23.00
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सूर्योदय: 06:01
सूर्यास्त: 05:59
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
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टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर के सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
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रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
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भागवत कथा
छिबरामऊ : क्षेत्र के ग्राम पलिया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
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सम्मेलन
छिबरामऊ : नगर स्थित रामलीला मैदान में कमेटी का सम्मेलन शाम 04 बजे से।
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सुंदरकांड पाठ
छिबरामऊ : मोहल्ला तिवारियान में संगीतमय सुंदरकांड पाठ शाम 05:30 बजे से।
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शनि चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर और सकरवारा शनि मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- --
व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 34.00
न्यूनतम : 23.00
सूर्योदय: 06:01
सूर्यास्त: 05:59
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर के सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
भागवत कथा
छिबरामऊ : क्षेत्र के ग्राम पलिया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
सम्मेलन
छिबरामऊ : नगर स्थित रामलीला मैदान में कमेटी का सम्मेलन शाम 04 बजे से।
सुंदरकांड पाठ
छिबरामऊ : मोहल्ला तिवारियान में संगीतमय सुंदरकांड पाठ शाम 05:30 बजे से।
शनि चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर और सकरवारा शनि मंदिर में आरती के बाद शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713