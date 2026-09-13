Kannauj News: सिटी में आज

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तापमान

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न्यूनतम : 26.00

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सूर्योदय: 05:50

सूर्यास्त: 06:13

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आज का पूर्वानुमान

आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।

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भ्रमण

कन्नौज : डाक बंगला सरायमीरा में प्रभारी मंत्री राकेश सचान का भ्रमण सुबह 09 बजे से।

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रुद्राभिषेक

छिबरामऊ : मनशेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक सुबह 11 बजे से।

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सुलेख प्रतियोगिता

कन्नौज: कलक्ट्रेट परिसर में छात्राओं की सुलेख प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से।

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धरना एवं ज्ञापन

कन्नौज : कलक्ट्रेट परिसर में आलू किसानों के सम्मान में सपा का धरना प्रदर्शन व ज्ञापन सुबह 11 बजे से।

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गणेश स्थापना

छिबरामऊ : नगर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना सुबह 11 बजे से।

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कलश यात्रा व मूर्ति स्थापना

तालग्राम : मोहल्ला गिरी कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में कलश यात्रा के साथ श्री गणेश मूर्ति स्थापना शाम 04 बजे से।

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जलालाबाद : कस्बा स्थिति मां मंशा देवी मंदिर में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।

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ठठिया : कस्बा के खेड़ा में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।

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ठठिया: जनेरी में भोले बाबा मंदिर में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।

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कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।

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कन्नौज : मोहल्ला सरायमीरा में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।

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कन्नौज : मोहल्ला मकरंदनगर में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।

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आज का कार्यक्रम