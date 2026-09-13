Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:46 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:46 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 33.00
न्यूनतम : 26.00
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सूर्योदय: 05:50
सूर्यास्त: 06:13
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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भ्रमण
कन्नौज : डाक बंगला सरायमीरा में प्रभारी मंत्री राकेश सचान का भ्रमण सुबह 09 बजे से।
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रुद्राभिषेक
छिबरामऊ : मनशेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक सुबह 11 बजे से।
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सुलेख प्रतियोगिता
कन्नौज: कलक्ट्रेट परिसर में छात्राओं की सुलेख प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से।
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धरना एवं ज्ञापन
कन्नौज : कलक्ट्रेट परिसर में आलू किसानों के सम्मान में सपा का धरना प्रदर्शन व ज्ञापन सुबह 11 बजे से।
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गणेश स्थापना
छिबरामऊ : नगर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना सुबह 11 बजे से।
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कलश यात्रा व मूर्ति स्थापना
तालग्राम : मोहल्ला गिरी कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में कलश यात्रा के साथ श्री गणेश मूर्ति स्थापना शाम 04 बजे से।
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जलालाबाद : कस्बा स्थिति मां मंशा देवी मंदिर में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
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ठठिया : कस्बा के खेड़ा में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
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ठठिया: जनेरी में भोले बाबा मंदिर में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
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कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
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कन्नौज : मोहल्ला सरायमीरा में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
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कन्नौज : मोहल्ला मकरंदनगर में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
भ्रमण
कन्नौज : डाक बंगला सरायमीरा में प्रभारी मंत्री राकेश सचान का भ्रमण सुबह 09 बजे से।
रुद्राभिषेक
छिबरामऊ : मनशेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक सुबह 11 बजे से।
सुलेख प्रतियोगिता
कन्नौज: कलक्ट्रेट परिसर में छात्राओं की सुलेख प्रतियोगिता सुबह 11 बजे से।
धरना एवं ज्ञापन
कन्नौज : कलक्ट्रेट परिसर में आलू किसानों के सम्मान में सपा का धरना प्रदर्शन व ज्ञापन सुबह 11 बजे से।
गणेश स्थापना
छिबरामऊ : नगर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना सुबह 11 बजे से।
कलश यात्रा व मूर्ति स्थापना
तालग्राम : मोहल्ला गिरी कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में कलश यात्रा के साथ श्री गणेश मूर्ति स्थापना शाम 04 बजे से।
जलालाबाद : कस्बा स्थिति मां मंशा देवी मंदिर में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
ठठिया : कस्बा के खेड़ा में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
ठठिया: जनेरी में भोले बाबा मंदिर में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
कन्नौज : मोहल्ला सरायमीरा में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
कन्नौज : मोहल्ला मकरंदनगर में श्री गणेश मूर्ति स्थापना एवं पूजन शाम 07 बजे से।
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