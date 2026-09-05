Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:49 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:49 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 26.00
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सूर्योदय: 05:51
सूर्यास्त: 06:26
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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सत्संग
तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।
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आरोग्य मेला
कन्नौज : जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
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दधिकांधा यात्रा
तालग्राम : अमोलर बिशोखर आश्रम सीताराम महाराज आश्रम से दधिकांधा शोभायात्रा सुबह 10 बजे से।
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सम्मान समारोह
कन्नौज : नगर स्थित कन्नौज पब्लिक स्कूल में नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह दोपहर 12 बजे से।
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दधिकांधा यात्रा
कन्नौज : नगर के मोहल्ला होली से दधिकांधा यात्रा शाम 07:30 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 26.00
सूर्योदय: 05:51
सूर्यास्त: 06:26
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
सत्संग
तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।
आरोग्य मेला
कन्नौज : जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
दधिकांधा यात्रा
तालग्राम : अमोलर बिशोखर आश्रम सीताराम महाराज आश्रम से दधिकांधा शोभायात्रा सुबह 10 बजे से।
सम्मान समारोह
कन्नौज : नगर स्थित कन्नौज पब्लिक स्कूल में नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह दोपहर 12 बजे से।
दधिकांधा यात्रा
कन्नौज : नगर के मोहल्ला होली से दधिकांधा यात्रा शाम 07:30 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713