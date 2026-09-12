Kannauj News: सड़क हादसे में युवक की मौत

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क्षेत्र की मझपुरवा चौकी के गांव गढ़िया कछपुरा निवासी अनुज राठौर (35) मोमोज की ठेली लगाते थे। परिजन ने बताया कि शाम को 7.10 बजे अनुज बाइक से गुरसहायगंज बाजार में खरीददारी करने जा रहा था। जीटी रोड पर मुरादगंज के पास किसी वाहन चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अनुज गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची मझपुरवा चौकी पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।अनुज दो भाइयों में बड़ा था। परिवार में पत्नी पिंकी और दो पुत्र अभी (12) व शिवा (10) हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।