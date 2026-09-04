Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:34 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 26.00
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सूर्योदय: 05:50
सूर्यास्त: 06:30
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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रोहली मेला
तालग्राम : रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में दूसरे शनिवार को मेला सुबह 07 बजे से।
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सुंदरकांड पाठ
छिबरामऊ : नगर स्थित मोहल्ला बाबा की बगिया स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ सुबह 09 बजे से।
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दधिकांधा शोभायात्रा
तालग्राम : अमोलर बिशोखर आश्रम सीताराम महाराज आश्रम से दधिकांधा शोभायात्रा सुबह 10 बजे से।
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टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर के सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
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संपूर्ण समाधान दिवस
कन्नौज : जिले की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10 बजे से।
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शिक्षक सम्मान समारोह
कन्नौज : उमर्दा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह सुबह 10 बजे से।
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शनि चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।
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दधिकांधा यात्रा
कन्नौज : नगर के मोहल्ला विशुनपुर टीला से दधिकांधा यात्रा शाम 07 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
रोहली मेला
तालग्राम : रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में दूसरे शनिवार को मेला सुबह 07 बजे से।
सुंदरकांड पाठ
छिबरामऊ : नगर स्थित मोहल्ला बाबा की बगिया स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ सुबह 09 बजे से।
दधिकांधा शोभायात्रा
तालग्राम : अमोलर बिशोखर आश्रम सीताराम महाराज आश्रम से दधिकांधा शोभायात्रा सुबह 10 बजे से।
टीकाकरण
छिबरामऊ : नगर के सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।
संपूर्ण समाधान दिवस
कन्नौज : जिले की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10 बजे से।
शिक्षक सम्मान समारोह
कन्नौज : उमर्दा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह सुबह 10 बजे से।
शनि चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।
दधिकांधा यात्रा
कन्नौज : नगर के मोहल्ला विशुनपुर टीला से दधिकांधा यात्रा शाम 07 बजे से।
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