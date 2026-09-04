Kannauj News: सिटी में आज

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तापमान

अधिकतम : 32.00

न्यूनतम : 26.00

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सूर्योदय: 05:50

सूर्यास्त: 06:30

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आज का पूर्वानुमान

आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।

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रोहली मेला

तालग्राम : रोहली स्थित मां जाहरा देवी मंदिर में दूसरे शनिवार को मेला सुबह 07 बजे से।

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सुंदरकांड पाठ

छिबरामऊ : नगर स्थित मोहल्ला बाबा की बगिया स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ सुबह 09 बजे से।

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दधिकांधा शोभायात्रा

तालग्राम : अमोलर बिशोखर आश्रम सीताराम महाराज आश्रम से दधिकांधा शोभायात्रा सुबह 10 बजे से।

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टीकाकरण

छिबरामऊ : नगर के सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।

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संपूर्ण समाधान दिवस

कन्नौज : जिले की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह 10 बजे से।

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शिक्षक सम्मान समारोह

कन्नौज : उमर्दा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह सुबह 10 बजे से।

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शनि चालीसा पाठ

तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शनि चालीसा पाठ शाम 07 बजे से।

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दधिकांधा यात्रा

कन्नौज : नगर के मोहल्ला विशुनपुर टीला से दधिकांधा यात्रा शाम 07 बजे से।

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आज का कार्यक्रम