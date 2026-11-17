विज्ञापन

प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. राहुल मिश्रा ने बताया कि ग्राम रामपुर हृदय में संक्रामक बीमारियों के फैलने की सूचना मिली थी। रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी) गठित कर गांव भेजी गई। टीम ने मरीजों का परीक्षण किया, जिसमें एक्यूट गैस्ट्राइटिस के 11, सामान्य कमजोरी के आठ, बुखार के छह, जोड़ों में दर्द के पांच, उल्टी-दस्त के चार और त्वचा संक्रमण के दो मरीज मिले। इसके अलावा आठ अन्य मरीजों का भी परीक्षण कर इलाज किया गया।स्वास्थ्य टीम ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल का इस्तेमाल करने, भोजन से पहले हाथ धोने और घरों के आसपास साफ-सफाई रखने की सलाह दी। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाने, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने और आसपास पानी जमा न होने देने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को ओआरएस के पैकेट और क्लोरीन की गोलियां भी वितरित की गईं। टीम में डॉ. गौरांग, डॉ. विवेक, फार्मासिस्ट राजीव कुमार, स्टाफ नर्स मधुप्राला पाल, एएनएम तारा देवी और आशा कार्यकर्ता सुनीता आदि मौजूद रहे।