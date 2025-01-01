Kannauj News: शादी की जिद में टावर पर चढ़ी प्रेमिका, प्रेमी को ऊपर बुलाकर भरवाई मांग

ग्राम रेरीरामपुर निवासी आशिकी का गांव के ही मुनीश राजपूत से करीब पांच वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। परिजनों ने आशिकी का रिश्ता सौरिख क्षेत्र के नरदा गांव में, जबकि मुनीश का रिश्ता मैनपुरी जिले में तय कर दिया था। दोनों की शादी नवंबर में प्रस्तावित थी। शनिवार सुबह करीब नौ बजे आशिकी गांव के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख मौके पर भीड़ जुट गई। थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, भावलपुर चौकी प्रभारी राजेश कुमार और खड़िनी चौकी प्रभारी जितेंद्र राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाउडस्पीकर से युवती को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह मुनीश से शादी कराने की मांग पर अड़ी रही। उसने मुनीश को ऊपर नहीं भेजने पर टावर से कूदने की चेतावनी दी। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुनीश को मौके पर बुलाया और उसे टावर पर भेजा। टावर पर चढ़कर ऊपर ही मुनीश ने आशिकी की मांग भरी और कोर्ट मैरिज करने का भरोसा दिया। इसके बाद युवती नीचे उतरने को तैयार हुई, लेकिन इसी दौरान मुनीश ने टावर से कूदने का प्रयास किया। इससे नीचे मौजूद पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और परिजनों ने दोनों को समझाया। करीब दोपहर एक बजे दोनों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। नीचे उतरने के बाद आशिकी ने मुनीश के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि युवक और युवती एक ही जाति के हैं। गांव में तनाव को देखते हुए दोनों पक्षों के परिजनों को थाने बुलाया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।