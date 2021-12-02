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Kannauj News: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

Sun, 11 Oct 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:35 AM IST
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Demand for the Chief Election Commissioner's resignation
कन्नौज। शनिवार को कन्नौज कलक्ट्रेट में भाकियू टिकैत गुट ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट केशरी नंदन तिवारी को ज्ञापन सौंपा। भाकियू प्रदेश उपाध्यक्ष शमीम सिद्दीकी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सरकार के इशारे पर मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाया। उन्होंने एसआईआर के नाम पर मताधिकार से वंचित करने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। संगठन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। प्रदर्शन के दौरान सीओ सिटी सुरेश कुमार और कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात था। भाकियू महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कुसुम चौहान ने यूजीसी के नए फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता पर गलत फैसले थोप रही है, जिससे समाज में मनमुटाव बढ़ेगा। सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले आम जनता की राय लेनी चाहिए।
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