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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Fire broke out in a cylinder; 33,000 [rupees] were burnt.

Kannauj News: सिलिंडर में लगी आग, 33 हजार जल गए

Fri, 23 Oct 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:51 PM IST
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Fire broke out in a cylinder; 33,000 [rupees] were burnt.
सिकंदरपुर। शास्त्री नगर में शुक्रवार रात आठ बजे घर में खाना बनाते समय गैस सिलिंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से गृहस्थी के साथ ही 33 हजार रुपये भी जल गए।
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शास्त्री नगर निवासी रामकृष्ण की पत्नी गुड़िया घर में रोटी बना रही थीं। इसी दौरान अचानक गैस सिलिंडर में आग लग गई। आग की लपटें उठते ही घर में अफरातफरी मच गई। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने साहस दिखाते हुए जलते सिलिंडर को घर से बाहर चबूतरे पर फेंका और सबमर्सिबल चलाकर पानी की मदद से आग बुझाई।
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हालांकि, जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक घर में रखा रसोई का सामान, कपड़े, अनाज और नकदी समेत अन्य सामान जलकर राख हो चुका था। गुड़िया ने बताया कि एक दिन पहले ही नया गैस सिलिंडर लगवाया था। घर में लड़की की एक माह बाद शादी हैं उसकी तैयारी चल रही थी। उसका भी सारा सामान जल गया। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि गैस सिलिंडर में लीकेज से आग लगने की आशंका है।
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