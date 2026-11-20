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कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाना जरूरी है। गेहूं, जौ और बाजरा के प्रमाणित बीजों पर शासन की ओर से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का महत्व, यूरिया और डीएपी के विकल्प, नैनो उर्वरकों का वैज्ञानिक उपयोग तथा हरी खाद और जैविक खाद के लाभ बताए। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और दलहन व तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया।किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और फार्मर आईडी बनवाने के लिए भी प्रेरित किया। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का जरूरत से अधिक प्रयोग मिट्टी की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक है। किसान मिट्टी की जांच के आधार पर ही खाद का इस्तेमाल करें। जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता ने उन्नत बीज प्रजातियों और उन पर मिलने वाले सरकारी अनुदान की जानकारी दी।पराली जलाने के बजाय खेत में मिलाएंकुलजीत सिंह ने किसानों से फसल अवशेष नहीं जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व और उपयोगी सूक्ष्मजीव नष्ट होते हैं। डी-कम्पोजर के माध्यम से अवशेषों को सड़ाकर खेत में मिलाने से जैविक कार्बन बढ़ता है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है।