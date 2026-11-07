Kannauj News: 150 सीसीटीवी खंगालने के बाद भी नहीं मिल सका कोई सुराग

कस्बे के मुख्य चौराहा स्थित पुरानी पीएचसी के कमरे में रहने वाले संजीव कुमार उर्फ लला (32), पत्नी शिखा कठेरिया (26) की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं, बेटी भी पास में घायलावस्था में पड़ी मिली थी, जिसका सैफई के न्यूरो विभाग में इलाज चल रहा है। हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस की पांच टीमें लगी हुई हैं। सात से आठ पुलिसकर्मियों की टीम लगातार कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों के कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देख रही है, ताकि घटना से जुड़े अहम सुराग मिल सकें। सर्विलांस और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संजीव और शिखा की किन-किन लोगों से बातचीत होती थी। पूछताछ के लिए संदिग्ध चार लोगों से पूछताछ भी की। एएसपी अजय कुमार, सीओ तिर्वा कुलवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस घटना के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है।