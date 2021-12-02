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Kannauj News: एक बाइक पर सवार चार युवकों को कार ने रौंदा, तीन की मौत

Wed, 11 Nov 2026 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:04 AM IST
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Car runs over four youths on a motorcycle; three dead
इंदरगढ़(कन्नौज)। तेज रफ्तार कार ने सोमवार की देर रात एक ही बाइक पर सवार चार युवकों को रौंद दिया। पुलिस ने सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया जबकि गंभीर हालत में एक युवक को कानपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से भाग गया। एक साथ तीन मौतों से गांव में मातम पसर गया। वहीं परिजन का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। इसको लेकर पुलिस से झड़प भी हुई।
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इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के अगौस गांव निवासी आशीष (24) बड़े भाई मनीष (28) और गांव के ही वेदप्रकाश (50) व विजय (35) के साथ रात 11: 30 बजे एक ही बाइक से कचाटीपुर गांव स्थित प्लाट से घर लौट रहे थे। जैसे ही बाइक सवार इंदरगढ़-तिर्वा मार्ग पर कचाटीपुर गांव के पास पहुंचे, तभी आ रही तेज रफ्तार कार बाइक सवारों को रौंदते हुए निकल गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार विजय, वेदप्रकाश और मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने मनीष, वेदप्रकाश व विजय को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल आशीष की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया।
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एक ही गांव के तीन लोगों की मौत से अगौस गांव में मातम पसरा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शवों लेकर गांव पहुंचे और जाम लगा दिया। जाम खुलवाने को लेकर ग्रामीणों की पुलिस से झड़प भी हुई। अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि हादसे की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कार चालक की तलाश की जा रही है।
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