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Kannauj News: रंजिश में युवक पर तलवारों से जानलेवा हमला

Wed, 11 Nov 2026 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:05 AM IST
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Youth subjected to a life-threatening attack with swords, driven by a grudge
विशुनगढ़। ग्राम खरौली जाफराबाद में रंजिश को लेकर एक युवक पर लाठी-डंडों और धारदार तलवारों से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि हमलावर उसे मरणासन्न हालत में छोड़कर असलहे लहराते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित के भाई ने आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को थाने में तहरीर दी है।
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गांव निवासी सत्यपाल पुत्र आदिराम ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से मुकदमे को लेकर रंजिश है। आरोप है कि सोमवार को उनका भाई अवनीश घर से दूसरे मकान पर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में आरोपियों ने उसे घेर लिया। गालीगलौज करने के बाद जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। सत्यपाल ने बताया कि हमलावरों ने अवनीश पर लाठी-डंडों और धारदार तलवारों से ताबड़तोड़ प्रहार किए। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी असलहे लहराते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले।
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घटना के बाद परिजन घायल अवनीश को घर ले गए। इसके बाद डायल 112 और एंबुलेंस सेवा 102 को सूचना दी गई। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष शशिकांत कनौजिया ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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