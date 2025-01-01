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Kannauj News: डंपर ने बुजुर्ग महिला को कुचला, 100 मीटर तक सड़क पर घसीटा

Sun, 11 Oct 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:30 AM IST
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Dumper runs over elderly woman, drags her 100 meters along the road.
फोटो :27: रेशमवती की फाइल फोटो।
मानीमऊ। कस्बा की रेलवे क्रॉसिंग के निकट शनिवार सुबह करीब 11 बजे एक कन्नौज से कानपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला रेशमवती को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद महिला डंपर में फंसकर करीब 100 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गईं।
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ठठिया क्षेत्र के हरौली गांव की रेशमवती कन्नौज के मोहल्ला मौसमपुर स्थित मायके से घर लौट रही थीं। वह नेशनल हाईवे पार कर मानीमऊ रेलवे क्रॉसिंग की ओर जा रही थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला डंपर के नीचे फंस गई। डंपर का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने पर भी चालक डंपर को तेज कर भाग निकला। सूचना पर मानीमऊ चौकी प्रभारी महेश कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
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पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, चीख-पुकार मच गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोगों ने मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए गति अवरोधक बनवाने की मांग की है। कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी चालक व वाहन की तलाश की जा रही है।

फोटो :27: रेशमवती की फाइल फोटो।

फोटो :27: रेशमवती की फाइल फोटो।

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