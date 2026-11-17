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ब्लाॅक कृषि रक्षा इकाई प्रभारी शिवसिंह ने बताया कि गेहूं में चटरी, मटरी, जंगली जई, दूब घास, हिरन खुरी, बथुआ, खतुआ, गेहूं का मामा प्रमुख खरपतवार है। इसका समय रहते निदान न किया गया तो 30 प्रतिशत तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। गेहूं बोआई के 30 से 35 दिन बाद या पहली सिंचाई के मेट सल्फोसलफूरॉन मिथाइल की एक यूनिट दवा एक एकड़ फसल में 180 से 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। इसके अलावा टू फोर डी-सोडियम लवण 80 प्रतिशत दवा एक लीटर को 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि कृषि रक्षा इकाई, सरकारी गोदाम अथवा पंजीकृत लाइसेंसधारी कीटनाशक विक्रेताओं से ही खरीदें। खरीदने के बाद रसीद अवश्य लें। पैकेट पर अंकित बैच नंबर, उत्पादन और अवसान तिथि देख कर ही खरीदें। रसायनों का संस्तुत मात्रा में घोल बनाने के लिए हमेशा साफ पानी का प्रयोग करें। हाथों में दस्ताने, चेहरे पर मास्क, टोपी, पेंट, जूते आदि से पूरे शरीर को ढक कर रखें। छिड़काव करने से पूर्व उपकरणों को भली-भांति साफ एवं जांच लें। स्प्रे पंप की बंद पाइप या नोजल को मुंह से कभी नही फूंकें। हवा के विपरीत दिशा में खड़े होकर छिड़काव करें।