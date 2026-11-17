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मुख्यमंत्री ने समाजसेवियों को समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी कहा। उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझते हैं। वे उनकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाज की मजबूती में ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वाले नागरिकों का योगदान महत्वपूर्ण है।

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कन्नौज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इत्रनगरी के चार समाजसेवियों के निस्वार्थ प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने पंकज मिश्रा, उमेश, मिलन और आकाश को व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनके सामाजिक योगदान को प्रेरणादायी बताया। यह प्रशंसा 2 अक्तूबर 2026 को किए गए उनके जनसेवा और जरूरतमंदों के उत्थान के कार्यों के लिए मिली है।