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संतोषी देवी ने बताया कि उन्होंने करीब नौ वर्ष पहले अपनी बेटी रजनी की शादी बहवलपुर गांव निवासी विमलेश के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही विमलेश आए दिन रजनी के साथ गालीगलौज और मारपीट करता था। नौ नवंबर की दोपहर करीब दो बजे रजनी ससुराल में खाना बना रही थी। तभी विमलेश वहां पहुंचा और गालीगलौज करते हुए खाना फेंक दिया।रजनी के विरोध करने पर विमलेश ने उसे लाठी-डंडों से पीटा। उसने जान से मारने की नीयत से रजनी को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर रजनी के मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे। आरोपी विमलेश ने कानूनी कार्रवाई करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पति पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।