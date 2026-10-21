Kannauj News: भाकियू किसान के जिलाध्यक्ष व बेटे को पीटा

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नगर के मोहल्ला त्रिपाठी नगर निवासी मृदुल उर्फ राजा शुक्ला ने बताया कि 19 अक्तूबर की रात 10.40 बजे पुत्र देव शुक्ला श्रीराम बारात देखकर घर लौट रहा था। पीपल चौराहे के पास मोहल्ला छपट्टी निवासी कुछ लोग उसे रोककर गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। पुत्र की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। हमलावरों ने लात-घूंसों, तमंचे की बट, लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से पीटा। इस दौरान उनकी सोने की चेन और जेब में रखी नकदी छीन ली। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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छिबरामऊ। श्रीराम बरात देखकर घर लौट रहे भाकियू किसान गुट के जिलाध्यक्ष के पुत्र को कुछ लोगों ने पीपल चौराहे के पास रोककर पीट दिया। बेटे को बचाने पहुंचे जिलाध्यक्ष पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने तमंचे की बट और लाठी-डंडों से पीटकर सोने की चेन व नकदी लूट ली। उन्होंने कार्रवाई के लिए पुलिस से बुधवार को शिकायत की है।