Kannauj News: बैंक मित्र पर खाते से 20 हजार रुपये निकालने का आरोप

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सिकंदरपुर। एक महिला बैंक मित्र पर खाते से बिना जानकारी 20 हजार रुपये निकालने का आरोप लगा है। ग्राम हसनपुर सानी निवासी संजू ने पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की है। संजू का खाता उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की सिकंदरपुर शाखा में है। उसने बताया कि बैंक मित्र ने बिना उसकी जानकारी के रुपये निकाल लिए। रसीद मांगने पर उसे टाल दिया गया था। बाद में खाता अपडेट कराने पर उसे निकासी की जानकारी हुई। बैंक मित्र आदित्य दुबे ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि महिला उनके कार्यक्षेत्र की निवासी नहीं है। आदित्य दुबे ने आरोप लगाया कि पूर्व बैंक मित्र रंजिश के चलते महिला को बरगलाकर शिकायत करवा रहे हैं। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।