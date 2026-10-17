अक्टूबर में मौसम के तीन रंग: दिन में धूप, रात में ठंडक और अब फिर बारिश, एपी के 21 जिलों में आज अलर्ट

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मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई के बाद भी बादलों की आवाजाही थम नहीं रही है। अक्टूबर में एक बार फिर मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं रात के तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ने लगी है। उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश में सक्रिय दो चक्रवाती परिसंचरण के असर से शनिवार को 21 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। अगले चार दिन तक प्रदेश के कई संभागों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, शनिवार को ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, रतलाम, झाबुआ, धार, आलीराजपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के भी आसार हैं।