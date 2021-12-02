Kannauj News: मकान पर कब्जे का प्रयास, पथराव का आरोप

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सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ताजपुर नौकास्त निवासी नफीस जहां ने बताया कि मां विल्किश जहां ने वर्ष 2008 में मकान की वसीयत की थी। वह बच्चों के साथ मकान रह रही हैं। मकान पर दूसरा पक्ष अपना दावा कर रहा है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में पुराना विवाद चल रहा है। आरोप है कि रविवार रात में दूसरे पक्ष की महिलाओं और पुरुषों ने मकान पर कब्जे का प्रयास किया।घर के अंदर रखा सामान सड़क पर फेंक दिया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। आरोपियों ने पथराव किया, जिसमें बेटी जोया घायल हो गई। कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों के साथ इन लोगों ने मारपीट की थी, जिसकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। मकान पर कब्जे और पथराव के आरोप निराधार हैं। पुलिस की मौजूदगी का वीडियो है, जिसमें पथराव नहीं है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।