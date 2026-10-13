Kannauj News: प्रशासक ने निजी खर्च पर नालियों की कराई सफाई

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प्रधान प्रशासक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि गांव में लंबे समय से सफाईकर्मी नहीं होने के कारण गलियों और नालियों की नियमित सफाई नहीं हो पा रही थी। इससे जगह-जगह कूड़ा जमा हो गया था और कई नालियां सिल्ट से पट गई थीं। ग्रामीणों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने चार दिनों से निजी खर्च पर मजदूर लगाकर सफाई शुरू कराई। मजदूरों ने गांव की मुख्य गलियों, चौराहों और नालियों की सफाई कर सिल्ट व कचरा हटाया। प्रधान का कहना है कि जब तक विभाग की ओर से नियमित सफाईकर्मी की तैनाती नहीं होती, तब तक वह अपने स्तर से गांव की सफाई व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करते रहेंगे।नियमित सफाईकर्मी तैनात करने की मांगगांव के कल्लू शर्मा, पंकज, विकास, अनिल कुमार, आलोक मिश्रा आदि ग्रामीणों का कहना है कि एक साल से सफाईकर्मी न होने से गांव की सफाई व्यवस्था प्रभावित है। प्रधान द्वारा निजी स्तर पर सफाई कराने से फिलहाल राहत मिल रही है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए नियमित सफाईकर्मी की तैनाती जरूरी है। ग्रामीणों ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से जल्द सफाईकर्मी तैनात करने की मांग की है।