Kannauj News: बेकाबू ट्रक ने ई-रिक्शे में मारी टक्कर, दो घायल

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क्षेत्र के ग्राम नगला गूंडा निवासी मोनू (32) शाम छह बजे खड़िनी चौराहे पर सवारियों के इंतजार में ई-रिक्शा खड़ा किए था। तभी सौरिख की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शे में टक्कर मार दी। हादसे में मोनू का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। वहीं, ई-रिक्शे के आगे खड़े नगला खरगाई निवासी शिवम (20) भी ट्रक की टक्कर से ई-रिक्शे की चपेट में आ गया। हादसे में उसका दाहिना पैर बुरी तरह जख्मी हो गया।हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भागने का प्रयास करने लगा। इस पर ग्रामीणों और राहगीरों ने ट्रक समेत उसे घेरकर पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। दुर्घटना के बाद आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने दोनों घायलों को कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां दोनों का इलाज चल रहा है। थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया है। वह नशे की हालत में मिला है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।