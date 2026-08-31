Jhansi News: लहचूरा डैम में पिकनिक मनाने आए दिल्ली के युवक की डूबने से मौत

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मऊरानीपुर। झांसी और महोबा जिले की सीमा पर स्थित लहचूरा डैम पर रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली से दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए 37 वर्षीय राहुल का पैर फिसलने से वह डैम के गहरे पानी में डूब गया। लगभग ढाई घंटे चले सघन बचाव अभियान के बाद गोताखोरों ने राहुल का शव बाहर निकाला।दिल्ली के मंगोलपुरी निवासी राहुल अपने साथी धनंजय मिश्रा और रोहित कुमार के साथ एक दोस्त के गांव आया था। रविवार शाम करीब 5 बजे तीनों दोस्त लहचूरा डैम के पास कुदरती नजारों का लुत्फ ले रहे थे। इसी दौरान किनारे पर बैठे राहुल का अचानक पैर फिसल गया और वह संतुलन खोकर पानी में जा गिरा। साथी को डूबता देख दोस्तों ने तुरंत शोर मचाया और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मामला महोबा जिले के महोबकंठ थाना क्षेत्र से जुड़ा था। महोबकंठ पुलिस के साथ लहचूरा थाने की पुलिस बल भी तत्काल मौके पर पहुंची।कुलपहाड़ के नायब तहसीलदार मुकुल कुमार और थाना प्रभारी सत्य प्रकाश शर्मा व अर्जुन सिंह मौके पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में स्थानीय गोताखोरों को पानी में उतारा गया। लगभग ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने राहुल का शव बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी दिल्ली में परिजनों को दे दी गई।