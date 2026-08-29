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Jhansi News: आश्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला दतिया का युवक

Sat, 29 Aug 2026 01:56 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Sat, 29 Aug 2026 01:56 AM IST
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Youth from Datia found hanging in suspicious circumstances at an ashram.
झांसी/दतिया। दतिया जिले के कुम्हरिया गांव निवासी आदर्श मिश्रा (26) का शव कटनी (मध्य प्रदेश) स्थित महर्षि महेश योगी वैदिक आश्रम में कमरे में फंदे से लटका मिला। आदर्श की मौत की सूचना मिलने पर परिवार के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है।
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परिजनों ने बताया कि रक्षा बंधन पर आदर्श शुक्रवार को बड़ागांव स्थित अपनी बहन के घर आने वाले थे। बुधवार को उन्होंने अपने रिश्तेदार विष्णु से बात भी की थी। विष्णु का कहना है कि आदर्श ने किसी तरह की परेशानी की बात नहीं बताई थी। बृहस्पतिवार सुबह जब उन्होंने आदर्श को फोन लगाया, तब फोन पुलिस ने उठाकर उनके सुसाइड करने की सूचना दी। तुरंत परिजन भी वहां पहुंच गए।
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आदर्श की मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताते हुए कहा आश्रम प्रबंधन घटना के संबंध में स्पष्ट जानकारी देने से बच रहा है। परिजनों का कहना है कि उनको आदर्श का शव भी लाने नहीं दिया गया। अंतिम संस्कार वहीं कराने के लिए दबाव बनाया गया। आरोप है कि ब्याज में रकम देने के बाद उसे पैसों के लिए भी परेशान किया जा रहा था। उधर, आदर्श की मौत से परिवार में रोना-पिटना मचा है।
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