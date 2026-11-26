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जानकारी के अनुसार, ग्राम ककवारा निवासी गुलजारी अहिरवार (45) बुधवार दोपहर बाइक से मऊरानीपुर जा रहे थे। इसी दौरान रेवन पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। दूसरी बाइक ग्राम खनुआ, थाना लहचूरा निवासी रामेश्वर (24) चला रहा था। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।मौके पर जुटे राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को मऊरानीपुर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने गुलजारी अहिरवार को मृत घोषित कर दिया। वहीं, रामेश्वर की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।