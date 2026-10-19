फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Young man run over by a vehicle while on his way to attend his niece's engagement

Jhansi News: भतीजी की सगाई में शामिल होने जा रहे युवक को वाहन ने रौंदा

Mon, 19 Oct 2026 01:26 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Young man run over by a vehicle while on his way to attend his niece's engagement
झांसी। भतीजी की सगाई में शामिल होने के लिए बुआ के घर जा रहे दतिया निवासी नंदराम अहिरवार (42) को शनिवार देर-रात सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के करारी गांव के पास तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। नाजुक हालत में उसे मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, यहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन को तलाशने में जुटी है।
विज्ञापन

दतिया के उनाव थाना क्षेत्र के भदेवरा गांव निवासी नंदराम अहिरवार पुत्र गरीबे प्राइवेट काम करके जीविकोपार्जन करता था। परिवार में पत्नी समेत दो बेटे नीरज, राज समेत बेटी सीता हैं। तीनों पढ़ाई कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि नंदराम की बुआ थाना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंबाबाय गांव में रहती हैं। शनिवार को बुआ के घर से उसकी भतीजी की सगाई होनी थी। इसमें शामिल होने के लिए नंदराम अकेले झांसी पहुंचा, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे पहले ही बुआ के घर पहुंच गए थे।
विज्ञापन

गणेश चौराहे पर पहुंचकर नंदराम पैदल करारी की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि देर-रात करारी गांव के पास पहुंचने से पहले ही उसे पीछे से आए एक तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया। लहूलुहान हाल में वह सड़क पर पड़ा रहा। राहगीरों की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। घायल नंदराम को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत से परिवार में रोना-पिटना मचा है। परिवार में नंदराम ही अकेले कमाने वाला सदस्य था। सीपरी बाजार थाना प्रभारी जेपी चौबे के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed