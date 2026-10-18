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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Non-Bailable Warrant Against Rakhi Sawant in 16-Year-Old Suicide Case, Police Told to Produce Her by Dec 1

राखी सावंत की बढ़ीं मुश्किलें: अभिनेत्री के खिलाफ वारंट, 16 साल पुराने इस केस में कोर्ट में पेश करने का आदेश

Sun, 18 Oct 2026 08:58 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 18 Oct 2026 08:58 AM IST
सार

अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 16 साल पुराने मामले में पुलिस को राखी सावंत को एक दिसंबर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Non-Bailable Warrant Against Rakhi Sawant in 16-Year-Old Suicide Case, Police Told to Produce Her by Dec 1
Rakhi Sawant - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अपमान से आहत युवक लक्ष्मण अहिरवार की आत्महत्या से जुड़े 16 साल पुराने मामले में फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत में पेश न होने पर सीजे (एफटीसी) अंजली की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को एक दिसंबर तक राखी सावंत को गिरफ्तार कर पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) मृदुल कांत श्रीवास्तव के मुताबिक, इस मामले में 16 अक्तूबर को राखी को अदालत में पेश होना था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुईं। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।
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टीवी शो में विवाद के बाद युवक ने दी थी जान
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी मोहल्ला निवासी लक्ष्मण अहिरवार (24) का अपनी पत्नी अनीता से विवाद चल रहा था। उस समय एक निजी टीवी चैनल पर राखी सावंत 'राखी का इंसाफ' कार्यक्रम होस्ट करती थीं। इस कार्यक्रम में घरेलू विवादों को सार्वजनिक रूप से उठाया जाता था। 

 
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अनीता ने भी अपने वैवाहिक विवाद को कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद अनीता और लक्ष्मण को कार्यक्रम के लिए चुना गया। कार्यक्रम में दोनों के वैवाहिक विवाद को लाइव प्रसारित किया गया था। 
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लक्ष्मण की मां सावित्री का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान राखी सावंत ने उनके बेटे के लिए सार्वजनिक रूप से बेहद आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। आरोप है कि इससे आहत होकर लक्ष्मण ने कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद 9 नवंबर, 2010 को आत्महत्या कर ली थी। 

इस मामले में प्रेमनगर थाना पुलिस ने राखी सावंत समेत कार्यक्रम की टीम के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की विवेचना बाद में सीपरी बाजार थाना पुलिस ने राखी सावंत समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
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