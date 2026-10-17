झांसी: मेमो ट्रेन में एसआई महिला से छेड़छाड़, ट्रेन रुकी; आरोपी भी फोर्स में

एरच रोड स्टेशन पर एक मेमो ट्रेन में छेड़छाड़ की घटना हुई। घटना सुबह 10 बजे के करीब की बताई जा रही है। घटना के कारण ट्रेन को करीब आधा घंटा तक स्टेशन पर रोकना पड़ा। यह घटना मेमो ट्रेन के एरच रोड स्टेशन पर पहुंचने के दौरान हुई।

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बताया जाता है कि पीड़ित महिला पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक (एसआई) के पद पर कार्यरत है। वह मबूसा गांव की रहने वाली है। छेड़छाड़ करने वाला आरोपी व्यक्ति भी पुलिस बल का ही सदस्य बताया जा रहा है। विज्ञापन



इस मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। बताया जाता है कि पीड़ित महिला पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक (एसआई) के पद पर कार्यरत है। वह मबूसा गांव की रहने वाली है। छेड़छाड़ करने वाला आरोपी व्यक्ति भी पुलिस बल का ही सदस्य बताया जा रहा है।इस मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

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