फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Woman SI molested on MEMU train in Jhansi

झांसी: मेमो ट्रेन में एसआई महिला से छेड़छाड़, ट्रेन रुकी; आरोपी भी फोर्स में

Sat, 17 Oct 2026 01:55 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 17 Oct 2026 01:55 PM IST
सार

एरच रोड स्टेशन पर एक मेमो ट्रेन में छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। जहां पीड़ित महिला मबूसा गांव की एसआई है और छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति भी फोर्स में है।

विज्ञापन
Woman SI molested on MEMU train in Jhansi
मेमो ट्रेन में एसआई महिला से छेड़छाड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एरच रोड स्टेशन पर एक मेमो ट्रेन में छेड़छाड़ की घटना हुई। घटना सुबह 10 बजे के करीब की बताई जा रही है। घटना के कारण ट्रेन को करीब आधा घंटा तक स्टेशन पर रोकना पड़ा। यह घटना मेमो ट्रेन के एरच रोड स्टेशन पर पहुंचने के दौरान हुई।

विज्ञापन


बताया जाता है कि पीड़ित महिला पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक (एसआई) के पद पर कार्यरत है। वह मबूसा गांव की रहने वाली है। छेड़छाड़ करने वाला आरोपी व्यक्ति भी पुलिस बल का ही सदस्य बताया जा रहा है।
विज्ञापन


इस मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed