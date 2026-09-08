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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Work on the Hansari-Munnalal Power House 33 kV line is slow; poses a danger to passersby.

Jhansi News: हंसारी-मुन्नालाल पावर हाउस 33 केवी लाइन का काम धीमा, राहगीरों को खतरा

Tue, 08 Sep 2026 02:17 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:17 AM IST
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Work on the Hansari-Munnalal Power House 33 kV line is slow; poses a danger to passersby.
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। हंसारी से मुन्नालाल पावर हाउस की ओर डाली जा रही 33 केवी बिजली की लाइन का काम धीमी गति से चल रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तार डिवाइडर पर खुले पड़े हैं, जिससे राहगीरों को आवागमन में बाधा आ रही है। खुले तार वाहनों में फंसकर कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।
करीब 12 किलोमीटर लंबी इस लाइन को डालने का काम तीन महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो सका है। यह लाइन मुन्नालाल पावर हाउस की क्षमता बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण है। इसके बनने से पावर हाउस को दोबारा पावर ट्रांसमिशन सेंटर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस लाइन में 300 एंपियर क्षमता वाले पैंथर कंडक्टर डाले जा रहे हैं। काम में देरी से परियोजना के लाभ मिलने में भी विलंब हो रहा है।
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सुरक्षा जोखिम और बाधाएं
33 केवी लाइन के तार बेतरतीब ढंग से खुले पड़े हैं। ये पैंथर कंडक्टर सड़क के डिवाइडर पर रखे गए हैं। इससे राहगीरों को आवागमन में लगातार बाधा का सामना करना पड़ रहा है। खुले तारों के कारण वाहनों में फंसने और किसी भी समय दुर्घटना होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। यह स्थिति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।
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वर्जन
33 केवी लाइन का काम चल रहा है। रही बात देरी को ठेकेदार से जल्द से जल्द काम कराने के लिए कहेंगे। इस लाइन के डाले जाने से मुन्नालाल पावर हाउस को अतिरिक्त क्षमता मिलेगी।
विवेक कुमार, अधिशासी अभियंता(कमर्शियल), प्रभारी एक्सईएन(33 केवी)
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