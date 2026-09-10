झांसी: एआई से फोटो एडिट कर करती थी ब्लैकमेल, डर दिखाकर वसूलती थी रुपये, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार
झांसी में अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना नवाबाद पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह एआई का उपयोग कर फोटो एडिट करती थी। इसके बाद वह लोगों को ब्लैकमेल करके अवैध रुपयों की वसूली करती थी।
विस्तार
झांसी में अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना नवाबाद पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। यह एआई का उपयोग कर फोटो एडिट करती थी। इसके बाद वह लोगों को ब्लैकमेल करके अवैध रुपयों की वसूली करती थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। आरोपी महिला को अब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
एआई से ब्लैकमेल का बढ़ता खतरा
आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर अपराधों को अंजाम देने का चलन बढ़ा है। एआई का इस्तेमाल कर तस्वीरों को इस तरह से बदला जाता है कि वे असली लगें। अपराधी इन एडिटेड तस्वीरों का उपयोग पीड़ितों को धमकाने के लिए करते हैं। वे पीड़ितों से बड़ी रकम वसूलने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ितों की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। यह एक गंभीर साइबर अपराध है। पुलिस ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दे रही है।
पुलिस की कड़ी कार्रवाई
झांसी पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सक्रिय है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। नवाबाद पुलिस ने इस मामले में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। आरोपी महिला की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जनता को भी जागरूक रहना चाहिए। न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद मामले की गहन जांच जारी रहेगी। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि अपराधी को उचित दंड मिले।
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