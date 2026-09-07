Jhansi News: बारिश से सब्जियों के दाम बढ़े, फल और चीनी की थोक बिक्री पटरी पर

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बड़ाबाजार के सब्जी विक्रेता राजपति के अनुसार, तोरई, बैंगन और पुदीना के दामों में कुछ वृद्धि हुई है। तोरई पहले 30 रुपये किलो थी, अब 50 रुपये हो गई है। पुदीना पहले 40 रुपये का ढाई सौ ग्राम था, अब 50 रुपये का आ रहा है। भिंडी 30 रुपये से बढ़कर 40 रुपये किलो बिक रही है। पालक 60 रुपये से बढ़कर 100 रुपये किलो हो गई है।प्याज 25 रुपये से बढ़कर 50 रुपये और कच्चा केला 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये किलो बिक रहा है। हालांकि, टमाटर 30 से 40 रुपये, कद्दू 30 से 40 रुपये और लौकी 20 से 30 रुपये किलो पर स्थिर हैं। फूल गोभी 60 रुपये से घटकर 40 रुपये और बंद गोभी 30 रुपये से बढ़कर 40 रुपये किलो बिक रही है।सब्जी विक्रेता राजाराम, मीरा और ममता कुशवाहा ने बताया कि रक्षाबंधन व जन्माष्टमी के बाद दामों में गिरावट है। आगामी गणेश चतुर्थी व राधाष्टमी पर दाम बढ़ने की संभावना है। गृहिणी निशा चतुर्वेदी ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां खानी पड़ती हैं। मानिक चौक निवासी सोहन अग्रवाल ने कहा कि सब्जियों के दाम काफी पहले ही बढ़ चुके हैं, सब्जी बजट के बाहर है।फलों के दामों में बदलावअत्यधिक बारिश से फलों के दाम कुछ कम हो गए हैं। मानिक चौक मठ के सामने फल विक्रेता सुनील ने बताया कि सेब पहले 250 से 280 रुपये किलो था, अब 100-120 रुपये में बिक रहा है। पपीता 80 रुपये से घटकर 40 से 50 रुपये किलो हो गया है। मौसमी 80 रुपये से 40 रुपये किलो, केला 50 रुपये किलो और कीवी फल 100 रुपये के चार बिक रहे हैं। आलूचा 50 रुपये के ढाई सौ ग्राम, काले अंगूर 400 रुपये किलो और तरबूज 40 रुपये किलो मिल रहा है।बड़ाबाजार के फल विक्रेता सुनील ने नाका फल 100 रुपये किलो और नारियल पानी 80 से 90 रुपये का एक बताया। पंचवटी निवासी विनोद ने कहा कि फलों के सस्ते होने से कुछ राहत मिली है। सूद कॉलोनी के व्यापारी अंकुर अग्रवाल ने कहा कि फलों के दाम कम होने से अब अधिक फल खाए जाएंगे। स्टेशन रोड निवासी अनुज त्रिपाठी ने कहा कि महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता, जरूरत का सामान तो खरीदना ही होगा।थोक चीनी 5,800 रुपये क्विंटल पर स्थिरसुभाष गंज रामलीला मैदान स्थित बुखारिया एंड संस के संचालक आशीष बुखारिया ने बताया कि अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी 5,800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। उन्होंने कहा कि दस दिन पहले ग्राहकी कम थी, लेकिन अब कुछ दिनों से ग्राहकी अच्छी होने लगी है। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय जैन ने बताया कि पहले चीनी के दाम 6,200 से 6,500 रुपये तक बढ़ गए थे। अब दाम कम होने से माल नुकसान में बेचना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि फुटकर दुकानदार अभी भी चीनी के दाम और गिरने का इंतजार कर रहा है।चीनी के फुटकर दाम और उपभोक्ता रायकुछ दुकानदारों का कहना है कि फुटकर दुकानदार अब भी चीनी के दाम कम होने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय जैन ने बताया कि फुटकर दुकानदारों ने कम माल खरीद रहा है। सुभाषगंज के सेमी होलसेलर सिंपैथी किराना स्टोर के संचालक दीपक अरोरा ने बताया कि उनके यहां चीनी 5,800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। उन्होंने कहा कि महंगी होने के बाद भी बिक्री ठीक चल रही है। फुटकर दुकानदार चीनी 62 से 65 रुपये किलो बेच रहे हैं। व्यापारी सूरज नगरिया ने कहा कि चीनी के दाम बढ़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यह जरूरत की चीज है, इसे तो खरीदना ही पड़ेगा।