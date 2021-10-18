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Jhansi News: हार्वेस्टर-बाइक टक्कर में दो युवक घायल

Wed, 11 Nov 2026 01:14 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:14 AM IST
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Two youths injured in collision between harvester and bike
समथर। समथर-दवोह मार्ग पर एक हार्वेस्टर और बाइक की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। समथर निवासी उमेश पुत्र विश्वनाथ और हरबंस पुत्र भगवानदास दवोह क्षेत्र के कांकसी सरकार मंदिर से लौट रहे थे। इसी दौरान समथर की ओर से आ रहे एक हार्वेस्टर से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर से दोनों युवक सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए। राहगीरों ने तुरंत घायलों के परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समथर ले गए। चिकित्साधिकारी डॉ संगुल तिवारी ने उनका उपचार किया। घायल उमेश की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया। संवाद
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