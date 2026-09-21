Jhansi News: जमीन के विवाद में दो पक्ष भिड़े, पूर्व प्रधान समेत चार घायल

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बंगरा। उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम बगरौनी में रविवार दोपहर जमीन के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले। घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।जानकारी के अनुसार, जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस को शिकायतें भी कर चुके थे। रविवार दोपहर करीब 12 बजे विवाद ने अचानक तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई।घटना में एक पक्ष की मायादेवी (68), रघुवीर सिंह यादव (70) और इंद्रपाल सिंह (68) घायल हुए हैं। जबकि, दूसरे पक्ष के पूर्व प्रधान राजेश यादव भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बंगरा सीएचसी अधीक्षक डॉ. केके राजपूत ने बताया कि चारों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है।