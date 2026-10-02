Jhansi: जिला अस्पताल में तीन माह से ग्लूकोज स्ट्रिप से जांच नहीं, मरीज हो रहे परेशान

विज्ञापन







अस्पताल प्रशासन ने सोमवार से जांच शुरू होने का दावा किया है। एनसीडी के तहत ओपीडी और भर्ती मरीजों की शुगर जांच ग्लूकोज स्ट्रिप से की जाती है। यह कुछ ही सेकंड में ग्लूकोज का स्तर बता देती है। स्ट्रिप न मिलने के कारण लैब से जांच हो रही है, जिसमें कई घंटे लगते हैं। एसआईसी आरके सक्सेना ने बताया कि ग्लूकोज स्ट्रिप का इंडेंट सीएमओ कार्यालय भेजा गया है। शनिवार को पर्याप्त आपूर्ति हो जाएगी। सोमवार से स्ट्रिप से जांच फिर शुरू हो जाएगी।

जिला अस्पताल में तीन माह से शुगर रोगियों की ग्लूकोज स्ट्रिप से जांच बंद है। इससे उपचार के लिए आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है।