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Jhansi News: सड़क के गड्ढे में पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, धान बिखरी

Sun, 15 Nov 2026 01:49 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:49 AM IST
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Tractor-trolley overturns in a pothole; paddy spills out
मोंठ। नमामि गंगे पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क पर शुक्रवार को धान से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। मोंठ कोतवाली के सामने हुए इस हादसे में किसान जसवंत सिंह की धान की फसल सड़क पर बिखर गई, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। छोटा बेलमा निवासी जसवंत सिंह सेमरी में खेती करते हैं। वह अपनी फसल मोंठ मंडी बेचने जा रहे थे। किसान ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत में ठेकेदार की लापरवाही से उन्हें यह खामियाजा भुगतना पड़ा। हादसे के बाद किसान मायूस हो गया। देर रात तक दूसरे ट्रैक्टर की मदद से बिखरी फसल को दोबारा ट्रॉली में भरकर मंडी ले जाया गया। किसान ने संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत और नुकसान की भरपाई की मांग की है। संवाद
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